Путин обратился к воевавшим в Афганистане солдатам

Президент России Владимир Путин поздравил российских солдат, участвовавших в боях в Афганистане. Российский лидер отметил их вклад в поддержку участников специальной военной операции и воспитание молодежи.
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