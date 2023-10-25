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Шойгу проверил пункт управления группировки войск «Восток» в зоне СВО

Шойгу проверил пункт управления группировки войск «Восток» в зоне СВО

Проверку передового пункта управления группировки войск «Восток», расположенному на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции, осуществил глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу, 25 октября сообщила пресс-служба ведомства.

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