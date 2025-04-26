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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Детям это не нужно пить». Кавай Ленард убрал со стола спонсорские бутылки с напитком

Позже Ленарда спросили, какую здоровую альтернативу он мог бы порекомендовать. Игрок отказался раскрывать эту информацию, но предложил журналисту обсудить это позже.

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