Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Скоро все русские девушки будут наши». В Москве взяли под арест блогера из Таджикистана за оскорбление россиянок

«Скоро все русские девушки будут наши». В Москве взяли под арест блогера из Таджикистана за оскорбление россиянок

Сегодня в Москве Чертановский районный суд отправил под стражу блогера Джумабоя (настоящее имя Салмон Раджабзода), обвиняемого по делу о возбуждении ненависти либо вражды.

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