«Это способ запугать Украину и запугать нас». В НАТО отреагировали на обновление ядерной доктрины России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на обновление ядерной доктрины России. Об изменении правил применения ядерного оружия РФ он высказался на выступлении в Atlantic Council («Атлантический совет», внесен в список нежелательных организаций в России) в Вашингтоне.
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