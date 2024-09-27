«Это способ запугать Украину и запугать нас». В НАТО отреагировали на обновление ядерной доктрины России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на обновление ядерной доктрины России. Об изменении правил применения ядерного оружия РФ он высказался на выступлении в Atlantic Council («Атлантический совет», внесен в список нежелательных организаций в России) в Вашингтоне.