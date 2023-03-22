Рябков: Россия и КНР послали США сигнал о недопустимости ядерной войны

Пункты в совместном заявлении по итогам переговоров Президента РФ Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина, которые касаются недопустимости ядерной войны и размещения ядерного оружия за пределами национальной территории, — прямой сигнал США.
Пункты в совместном заявлении по итогам переговоров Президента РФ Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина, которые касаются недопустимости ядерной войны и размещения ядерного оружия за пределами национальной территории, — прямой сигнал США.
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