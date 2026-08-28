Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что Великобритания занимает наиболее негативную роль в конфликте на Украине, подчеркивая исторически сложившиеся отношения и частые визиты британских лидеров в Киев.
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