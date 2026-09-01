Энтони Дэвис может запросить обмен, если «Вашингтон» неудачно начнет сезон

« Вашингтон » и Энтони Дэвис договорились отложить обсуждение нового контракта до начала регулярного чемпионата, сообщает Ом Янгмисук из ESPN.
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