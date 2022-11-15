Politico утверждает, что Госдеп США тайно подготавливает почву для возможных мирных переговоров РФ и Украины

Издание Politico, ссылаясь на неназванных представителей администрации США, утверждает, что Государственный департамент тайно подготавливает почву для возможных мирных переговоров между РФ и Украиной.
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