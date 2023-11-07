«Президент обманывает себя». Проблемы на фронте привели к разладу между политическим и военным руководством Украины«Тупик», в который, по выражению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, зашло вооруженное противостояние с Россией, порождает напряженность в отношениях между политическим и военным руководством Украины.