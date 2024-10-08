Новый Mac с чипом Apple M4 показал свои возможности в тестах

Первые компьютеры Mac M4 должны появиться в продаже начале ноября, а на Geekbench появились результаты тестов одной из будущих моделей, дающие представление о том, как будет работать Mac на M4 по сравнению с iPad Pro на M4 и предыдущим поколением компьютеров Mac на M3.