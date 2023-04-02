Пхеньян пообещал жёстко ответить на совместные учения США и Южной Кореи

Соединенные Штаты и Республика Корея проводят масштабные военно-морские маневры. В КНДР очень нервно реагируют на сотрудничество Вашингтона и Сеула в оборонной сфере, поэтому Пхеньян пообещал жестко ответить на совместные учения США и Южной Кореи.