Пшеница за бесценок: почему рекордный урожай обернулся катастрофой

Аркадий Злочевский: Пока булка хлеба доезжает от ворот завода до прилавка, она дорожает на 30 процентов, а то и на все 50 Игорь Землянский Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Материал комментируют: Аркадий Злочевский На мировых биржах пшеница дорожает, а российские аграрии вынуждены продавать урожай за бесценок.