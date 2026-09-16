Пшеница за бесценок: почему рекордный урожай обернулся катастрофой

Аркадий Злочевский: Пока булка хлеба доезжает от ворот завода до прилавка, она дорожает на 30 процентов, а то и на все 50 Игорь Землянский Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Материал комментируют: Аркадий Злочевский На мировых биржах пшеница дорожает, а российские аграрии вынуждены продавать урожай за бесценок.
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