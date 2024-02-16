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Аргументы и Факты

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СК заведет уголовное дело после инцидента с генералом ФТС в Калининграде

СК заведет уголовное дело после инцидента с генералом ФТС в Калининграде

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия с участием высокопоставленного сотрудника Федеральной таможенной службы (ФТС) в Калининграде, сообщает Telegram-канал ведомства.

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