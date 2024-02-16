СК заведет уголовное дело после инцидента с генералом ФТС в Калининграде

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия с участием высокопоставленного сотрудника Федеральной таможенной службы (ФТС) в Калининграде, сообщает Telegram-канал ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии