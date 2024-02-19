RT: убийство лётчика Кузьминова, предположительно, произошло 13 февраля

Убийство летчика-предателя Максима Кузьминова, предположительно, произошло вечером 13 февраля. Источник, цитируемый RT, уточняет, что хотя подробности преступления не раскрываются в СМИ, известно, что связано оно с Украиной.
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