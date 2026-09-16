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Посольство РФ: В Венгрии завершён ремонт захоронения советских воинов

В вен­гер­ском горо­де Пол­гар­ди состо­я­лась цере­мо­ния откры­тия мону­мен­та совет­ским вои­нам-осво­бо­ди­те­лям после завер­ше­ния ремон­та и рестав­ра­ции.

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