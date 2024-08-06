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Парламентская газета

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День 7 августа в истории

День 7 августа в истории

День Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ. Профессиональный праздник специалистов спецслужбы, которая обеспечивает конфиденциальную связь Президенту РФ, членам Правительства и дипломатам.

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