День 7 августа в истории

День Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ. Профессиональный праздник специалистов спецслужбы, которая обеспечивает конфиденциальную связь Президенту РФ, членам Правительства и дипломатам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии