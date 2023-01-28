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«С Польшей будет то же самое»: попытки Корейбы угрожать России были жестко пресечены Кузичевым

«С Польшей будет то же самое»: попытки Корейбы угрожать России были жестко пресечены Кузичевым

Телеведущий Анатолий Кузичев не стал молчать, когда польский эксперт Якуб Корейба принялся сыпать угрозами в адрес РФ.

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