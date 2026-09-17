Зеленского обвинили в пожарах, где сгорели вещи его жены и «Квартала 95»

Владимир Зеленский мог разместить боеприпасы рядом со складом студии «Квартал 95», который накануне сгорел в Киеве.
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