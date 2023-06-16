Военное обозрение

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Представитель украинского ГУР о Буданове: Десять минут назад с ним общался, он весь в работе, аппетит хороший

Представитель украинского ГУР о Буданове: Десять минут назад с ним общался, он весь в работе, аппетит хороший

После заявлений в российской прессе со ссылкой на украинские источники о том, что начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в связи с ранением направлен на лечение в Германию, комментировать вопрос взялся представитель ГУР Андрей Юсов.

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