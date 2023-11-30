Блиндажи и окопы ВСУ будут жарить 50 «Солнцепёков»

Российские огнеметные системы стали психологическим оружием. У НАТО ничего такого нет Константин Ольшанский Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС В наступательных действиях на критических участках фронта: в Авдеевке, Марьинке, под Купянском и Красным Лиманом — российские войска все активнее используют тяжелые огнеметные системы (ТОС).
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