Какохо рассказал, как в Татарстане следят за ходом голосования

Скриншот трансляции ТНВ Председатель комиссии Общественной палаты Татарстана по правовым вопросам и общественному контролю Тимур Какохо в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» рассказал о работе общественных наблюдателей и мониторинге хода голосования в республике.