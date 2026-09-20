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Татар-информ

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Какохо рассказал, как в Татарстане следят за ходом голосования

Какохо рассказал, как в Татарстане следят за ходом голосования

Скриншот трансляции ТНВ Председатель комиссии Общественной палаты Татарстана по правовым вопросам и общественному контролю Тимур Какохо в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» рассказал о работе общественных наблюдателей и мониторинге хода голосования в республике.

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