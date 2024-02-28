Химический гигант BASF терпит убытки и сокращает свои мощности в Германии

Взамен этого компания увеличивает мощности своих заводов в Луизиане и Огайо США.BASF терпит убытки и сокращает мощности в Германии, взамен этого компания увеличивает мощности своих заводов в Луизиане и Огайо США.
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