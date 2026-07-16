Лавров обозначил единую позицию РФ и КНР в противостоянии коллективному Западу: главное за сутки

МОСКВА, 16 июля, ФедералПресс. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о консолидированной позиции Москвы и Пекина против западных санкций, вице-премьер Александр Новак рассказал о перенастройке продаж дизеля для аграриев после запрета экспорта, а российские военные нанесли массированный ночной удар по портам Одесской области и энергообъектам Украины.