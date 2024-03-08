Женская душа - это удивительный мир любви. Александр Лукашенко поздравил женщин с 8 Марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем женщин. "Женская душа - это удивительный мир любви, в котором природные красота и обаяние сочетаются с созидательной энергией материнских чувств, трепетной заботой и трудолюбием, - говорится в поздравлении.
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