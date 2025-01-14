Попался: Хью Джекмана впервые подловили целующимся с любовницей

Рассеялись последние сомнения в том, что Хью изменял жене. Хью Джекмана засняли целующимся с его любовницей LEGION-MEDIA56-летний Хью Джекман наглядно подтвердил своим поведением слухи о том, что именно стало причиной крушения его брака с Деборрой-Ли Фернесс, с которой он прожил в супружестве целых 27 лет.
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