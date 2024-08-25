Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Нина Прыгун
    и почему они еще живы?Работают на побед...
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КАЖДЫЙ ИЗ НАС КОРМИТ МАНЬЯКА: ЧТО СТОИТ ЗА ОТМЕНОЙ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИИ

КАЖДЫЙ ИЗ НАС КОРМИТ МАНЬЯКА: ЧТО СТОИТ ЗА ОТМЕНОЙ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИИ

ОЛЬГА АНТОНОВА В 90-е расстрел в нашей стране заменили длительными сроками заключения. Но что мешает нам навести порядок сейчас, ведь США и не думают пересматривать свои жёсткие законы, несмотря на протесты ООН.

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Комментарии
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М
ММ
&quot;сутки содержания пожизненных обходятся государству в 3 тыс. рублей (это наши налоги).&quot;- Содержать на хлебе и воде. А дополнительно только если заработает своими руками. Кто не работает, тот не ест! Это должно быть сейчас. А судью КС пора бы проверить ФСБ, и найти его интерес в сохранении в живых маньяков, убийц, насильников и палачей!
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15 час.
Виктор Шилин
Смертная казнь должна быть в государстве, заботящейся о безопасности саоих граждан. Если нет, то значит государству на нас насрать, важнее, что Европа скажет.
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15 час.
людмила михайлик
За газ счёт кормят убийц, террористов пожизненно и мигрантов с семьями,выводы понятны
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15 час.

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