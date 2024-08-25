КАЖДЫЙ ИЗ НАС КОРМИТ МАНЬЯКА: ЧТО СТОИТ ЗА ОТМЕНОЙ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИИ

М

ММ

"сутки содержания пожизненных обходятся государству в 3 тыс. рублей (это наши налоги)."- Содержать на хлебе и воде. А дополнительно только если заработает своими руками. Кто не работает, тот не ест! Это должно быть сейчас. А судью КС пора бы проверить ФСБ, и найти его интерес в сохранении в живых маньяков, убийц, насильников и палачей!