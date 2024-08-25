ОЛЬГА АНТОНОВА В 90-е расстрел в нашей стране заменили длительными сроками заключения. Но что мешает нам навести порядок сейчас, ведь США и не думают пересматривать свои жёсткие законы, несмотря на протесты ООН.
КАЖДЫЙ ИЗ НАС КОРМИТ МАНЬЯКА: ЧТО СТОИТ ЗА ОТМЕНОЙ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИИ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
"сутки содержания пожизненных обходятся государству в 3 тыс. рублей (это наши налоги)."- Содержать на хлебе и воде. А дополнительно только если заработает своими руками. Кто не работает, тот не ест! Это должно быть сейчас. А судью КС пора бы проверить ФСБ, и найти его интерес в сохранении в живых маньяков, убийц, насильников и палачей!
Ответить
15 час.
Виктор Шилин
Смертная казнь должна быть в государстве, заботящейся о безопасности саоих граждан. Если нет, то значит государству на нас насрать, важнее, что Европа скажет.
Ответить
15 час.
людмила михайлик
За газ счёт кормят убийц, террористов пожизненно и мигрантов с семьями,выводы понятны
Ответить
15 час.
Свежие комментарии