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Кирби заявил об отсутствии угрозы для США в визите российских кораблей на Кубу

Кирби заявил об отсутствии угрозы для США в визите российских кораблей на Кубу

Как заявил в эфире CNN официальный представитель Белого дома Джон Кирби, США следят за ситуацией вокруг отправки отряда российских кораблей на Кубу, но не видят в этом событии угрозы своей нацбезопасности.

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