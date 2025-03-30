Два бизнес-центра построят в Хамовниках

В столичном районе Хамовники девелопер начал строительство двух бизнес-центров в 9 и 11 этажей. Их суммарная площадь составит почти 40 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города.