Два бизнес-центра построят в Хамовниках

В столичном районе Хамовники девелопер начал строительство двух бизнес-центров в 9 и 11 этажей. Их суммарная площадь составит почти 40 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города.
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