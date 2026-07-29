Банк России купил юани на 4,8 млрд рублей на июль 2026 года

Банк России завершил покупку юаней на сумму 4,8 млрд рублей с расчетами на 28 июля 2026 года. Операции проходят на внутреннем рынке через Московскую биржу, объемом в 4,7 млрд рублей с расчетами на 27 июля.
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