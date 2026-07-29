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Царьград

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Банк России купил юани на 4,8 млрд рублей на июль 2026 года

Банк России купил юани на 4,8 млрд рублей на июль 2026 года

Банк России завершил покупку юаней на сумму 4,8 млрд рублей с расчетами на 28 июля 2026 года. Операции проходят на внутреннем рынке через Московскую биржу, объемом в 4,7 млрд рублей с расчетами на 27 июля.

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