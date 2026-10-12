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Миллиардеры Джефф Безос, Юрий Мильнер и Сэм Альтман планируют "перепрограммировать" клетки, чтобы остановить старение

Миллиардеры Джефф Безос, Юрий Мильнер и Сэм Альтман планируют "перепрограммировать" клетки, чтобы остановить старение

Миллиардеры из Кремниевой долины — Джефф Безос, Юрий Мильнер, Сэм Альтман и другие — вкладывают в стартап, который обещает остановить старение при помощи "перепрограммирования" клеток.

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