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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Агузаров предложил РФС организовать сбор средств для пострадавших от теракта: «Мы, субъекты футбола, могли бы оказать помощь» 

«Я бы хотел обратиться к РФС с просьбой открыть расчетный счет, опубликовав его номер на своих ресурсах.

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