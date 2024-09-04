Украинские власти объявили воздушную тревогу в Киеве и 9 областях страны

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Воздушная тревога звучит в Киеве, а также Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
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