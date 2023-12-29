Пресечена попытка атаки ВСУ, взрывы звучат во Львове, Харькове и Черкассах

Министерство обороны России сообщает о том, что в ночь с 28 на 29 декабря была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
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