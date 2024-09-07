США решили создать аналог Фонда национального благосостояния

Администрация действующего президента США Джозефа Байдена начала разрабатывать планы по созданию суверенного фонда благосостояния США, за счет которого будут проводиться крупные инвестиции в стратегические секторы.
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