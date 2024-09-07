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США решили создать аналог Фонда национального благосостояния

США решили создать аналог Фонда национального благосостояния

Администрация действующего президента США Джозефа Байдена начала разрабатывать планы по созданию суверенного фонда благосостояния США, за счет которого будут проводиться крупные инвестиции в стратегические секторы.

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