Только что завершившийся саммит ЕС должен был показать Владимиру Путину, что Европа — стронг, Украина — еще стронгее, денег на нее много, а будет еще больше, то есть нужно скорее сдаваться и каяться Фото: © REUTERS / Yves Herman Вместо этого все закончилось нехорошим инцидентом: лидеров еврогосударств задушила жаба, они отказались подписывать подсунутые бумажки и разъехались, почесывая синяки.