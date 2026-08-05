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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» разгромил «Оренбург» в Кубке – 5:1. На победу с разницей в 4+ мяча давали 4.50

«Спартак» обыграл «Оренбург» (5:1) в Фонбет Кубке России. Дублем в составе москвичей отметился Манфред Угальде, по голу на свой счет записали Пабло Солари, Наиль Умяров и Павел Полех.

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