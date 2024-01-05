Узбекистан и Таджикистан дают пример России. Вы удивитесь, но есть чему поучиться

А Элла вообще то у себя дома и живёт по законам своей страны.

ВБ

Василий Блохин

Ну вот Саша,ты и прокололся в словах о Православии.Я допустим в отличии от своей супруги в церковь не хожу,НО я человек Православный и чувствую это в душе,это мой родной народ и моя вера.