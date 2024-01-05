Политика как он...
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Политика как она есть

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    давно пора! вопрос уже перезрел!Узбекистан и Тадж...
  • Василий Блохин
    Ну вот Саша,ты и прокололся в словах о Православии.Я допустим в отличии от своей супруги в церковь не хожу,НО я челов...Узбекистан и Тадж...
  • Василий Блохин
    А Элла вообще то у себя дома и живёт по законам своей страны.Узбекистан и Тадж...

Узбекистан и Таджикистан дают пример России. Вы удивитесь, но есть чему поучиться

Узбекистан и Таджикистан дают пример России. Вы удивитесь, но есть чему поучиться

Когда речь заходит о миграционной проблематике, критики бесконтрольного наплыва инокультурных приезжих любят говорить, дескать, нельзя допустить превращения Москвы или любого другого российского города в Узбекистан/Таджикистан.

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Комментарии
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Василий Блохин
А Элла вообще то у себя дома и живёт по законам своей страны.
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8 час.
ВБ
Василий Блохин
Ну вот Саша,ты и прокололся в словах о Православии.Я допустим в отличии от своей супруги в церковь не хожу,НО я человек Православный и чувствую это в душе,это мой родной народ и моя вера.
Ответить
8 час.
Одиссей
давно пора! вопрос уже перезрел!
Ответить
3 час.

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