Узбекистан и Таджикистан дают пример России. Вы удивитесь, но есть чему поучиться

Когда речь заходит о миграционной проблематике, критики бесконтрольного наплыва инокультурных приезжих любят говорить, дескать, нельзя допустить превращения Москвы или любого другого российского города в Узбекистан/Таджикистан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии