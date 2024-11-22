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В Кремле объяснили, для чего России сейчас необходимы мигранты

В Кремле объяснили, для чего России сейчас необходимы мигранты

Этот вопрос является актуальным. В стране наблюдается серьезная демографическая проблема. Мы живем в самой большой стране на планете, но население у нас сравнительно небольшое, — пояснил пресс-секретарь президента.

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