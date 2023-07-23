Где прокуратура?  Где громкие дела? Где массовые посадки и выдворения?

Несекретные материалыПолитикаПодписатьсяГде прокуратура? Где громкие дела? Где массовые посадки и выдворения?В России нужны массовые проверки мигрантов и наведение порядка Сергей Козлов, ветеран спецназа ГРУ.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииГеннадий СытникА ну ка ебачь свой захлопни, тварь хохложопая.Ответить11 час.Rabiga RafikovaСытник- тоже не русская фамилия...Ответить11 час.Николай КучковПосмотрим на результаты, но слабо верится в успех!Ответить3 час.
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