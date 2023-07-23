Несекретные материалы

14 109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    А  разве  не бОльшие  подлецы  очевидцы, видевшие, как  подон7ок избивает инвалида и снимали всё  это на смартфоны, в...В Екатеринбурге м...
  • В К
    Да не туда они летят, по думе надо, чтобы все наши власти наконец то очнулись, а то, что простой народ бомбят властям...Украинские беспил...
  • Александр
    Вся эта дичь в торговле, общепите, услугах. Эти сферы для иностранцев должны быть закрыты. С гражданством - беспредел...В Екатеринбурге м...

Где прокуратура?  Где громкие дела? Где массовые посадки и выдворения?

Где прокуратура?  Где громкие дела? Где массовые посадки и выдворения?

В России нужны массовые проверки мигрантов и наведение порядка Сергей Козлов, ветеран спецназа ГРУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Сытник
А ну ка ебачь свой захлопни, тварь хохложопая.
Ответить
11 час.
Rabiga Rafikova
Сытник- тоже не русская фамилия...
Ответить
11 час.
Николай Кучков
Посмотрим на результаты, но слабо верится в успех!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх