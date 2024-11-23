Самая ненадёжная переправа через реку - понтонный мост в Китае

Понтонные трассы — это временные или постоянные водные пути, которые строятся с использованием понтонов, плавучих конструкций, предназначенных для создания мостов, паромных переправ или необходимых для передвижения по водоемам.
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