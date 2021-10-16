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А чего, собственно, боится Путин?

А чего, собственно, боится Путин?

   Совсем недавно говорил я о вопиющей неадекватности заявлений западных политиков касательно политики России.

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Владимр Семкин
В том и вся суть они знают палтологию вовы и поэтому так себя ведут вот если в этой ситуации был Сталин то запад вел бв себя подругому они бы на коленях умоляли продать им больше газа
кормчий
вова, лучше помолчи, сойдёшь за умного
Андрей Сергеевич
Э нет... Они бы покупали дрова по цене места в палате лордов и пахали за макарошки гастерами на задворках Коммунистических государств.
Виктор Муравьев
«Да нихрена я не боюсь!» Однажды в Миннесоте один дорожный полицейский остановил пожилую даму за превышение скорости и попросил предъявить права, регистрацию и страховку. Полицейский несколько удивился (учитывая ее солидный возраст), обнаружив среди документов лицензию на скрытое ношение оружия. Он спросил, вооружена ли дама в данный момент. Она ответила, что у нее пистолет калибра .45 в бардачке. Что-то заставило офицера спросить, а нет ли у нее еще оружия, кроме упомянутого. Дама сказала, что у нее в центральной консоли 9мм Glock. «И это все?», – тут же спросил полицейский. Она сказала, что еще есть револьвер калибра .38 в сумочке. «Вы чего-то боитесь?» – спросил он. Дама пристально посмотрела офицеру в глаза и ответила: «Да нихрена я не боюсь!»
Виктор Окунев
Да уж, с таким набором бояться грех.
Андрей Сергеевич
Главное мушку не забыть спилить...
Виктор Муравьев
Я хотел сказать, что у Путина набор тоже не хилый. И на поставленный вопрос "А чего, собственно, боится Путин?" он вполне мог бы ответить так же.
Владлен
Да хрен с ЕС и прочими. Почему то мне кажется. Что газ начнет переть в цене и у нас, что скажется на всем. И это при уже галопирующих и без этого ценах!!!

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