Последние новостиПолитикаА чего, собственно, боится Путин? Совсем недавно говорил я о вопиющей неадекватности заявлений западных политиков касательно политики России.Вернуться к статье83НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимр СемкинВ том и вся суть они знают палтологию вовы и поэтому так себя ведут вот если в этой ситуации был Сталин то запад вел бв себя подругому они бы на коленях умоляли продать им больше газакормчийвова, лучше помолчи, сойдёшь за умногоАндрей СергеевичЭ нет... Они бы покупали дрова по цене места в палате лордов и пахали за макарошки гастерами на задворках Коммунистических государств.Виктор Муравьев«Да нихрена я не боюсь!» Однажды в Миннесоте один дорожный полицейский остановил пожилую даму за превышение скорости и попросил предъявить права, регистрацию и страховку. Полицейский несколько удивился (учитывая ее солидный возраст), обнаружив среди документов лицензию на скрытое ношение оружия. Он спросил, вооружена ли дама в данный момент. Она ответила, что у нее пистолет калибра .45 в бардачке. Что-то заставило офицера спросить, а нет ли у нее еще оружия, кроме упомянутого. Дама сказала, что у нее в центральной консоли 9мм Glock. «И это все?», – тут же спросил полицейский. Она сказала, что еще есть револьвер калибра .38 в сумочке. «Вы чего-то боитесь?» – спросил он. Дама пристально посмотрела офицеру в глаза и ответила: «Да нихрена я не боюсь!»ВОВиктор ОкуневДа уж, с таким набором бояться грех.Андрей СергеевичГлавное мушку не забыть спилить...Виктор МуравьевЯ хотел сказать, что у Путина набор тоже не хилый. И на поставленный вопрос "А чего, собственно, боится Путин?" он вполне мог бы ответить так же.ВладленДа хрен с ЕС и прочими. Почему то мне кажется. Что газ начнет переть в цене и у нас, что скажется на всем. И это при уже галопирующих и без этого ценах!!!Комментировать
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