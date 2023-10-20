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Юрист Елизарова: настаивайте на уведомлении родственников, если вас задержали

Юрист Елизарова: настаивайте на уведомлении родственников, если вас задержали

Если вас задержали полицейские, прежде всего необходимо сохранять спокойствие, потребовать представиться и выяснить у сотрудников правоохранительных органов причину задержания, потому что в российском законодательстве существуют три основных нормативных акта, согласно которым лицо может быть задержано.

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