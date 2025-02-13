Прогнозы! Трамп умывает руки: три сценария итогов переговоров

Базовый вариант выглядит наиболее реалистичным, поскольку предполагает фактическое сохранение статус-кво: территории останутся под контролем России, но без официального признания, а Украина получит некоторые гарантии безопасности.
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