В Конгрессе призвали директора Секретной службы США явиться на слушания

Председатель комитета по надзору Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Джеймс Комер заявил, что связался с главой Секретной службы США Кимберли Читл и пригласил ее на слушание в связи со стрельбой на митинге с участием Дональда Трампа.