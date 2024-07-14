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В Конгрессе призвали директора Секретной службы США явиться на слушания

В Конгрессе призвали директора Секретной службы США явиться на слушания

Председатель комитета по надзору Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Джеймс Комер заявил, что связался с главой Секретной службы США Кимберли Читл и пригласил ее на слушание в связи со стрельбой на митинге с участием Дональда Трампа.

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