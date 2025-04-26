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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид – 7-й игрок в истории НХЛ с 20 или более матчами в плей-офф с 3+ очками. Кучеров лидирует среди действующих хоккеистов (22)

Капитан «Эдмонтона» поразил пустые ворота и дважды ассистировал партнерам в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (7:4, 1-2).

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