В Петербурге объявили еще четыре конкурса на украшение к Новому году

Хмурая погода за окном который день уже говорит петербуржцам: лето кончилось, скоро Новый год. И в «Городском центре рекламы и праздничного оформления» уверены: что бы ни случилось, зима придет опять и жители Северной столицы вновь будут отмечать череду зимних праздников.