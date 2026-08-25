В Петербурге объявили еще четыре конкурса на украшение к Новому году

Хмурая погода за окном который день уже говорит петербуржцам: лето кончилось, скоро Новый год. И в «Городском центре рекламы и праздничного оформления» уверены: что бы ни случилось, зима придет опять и жители Северной столицы вновь будут отмечать череду зимних праздников.
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