Нужна только искра: война между членами НАТО вот-вот взорвет альянс изнутри

Нарастающая напряженность между Грецией и Турцией – двумя союзниками по НАТО – из-за территориальных претензий в Эгейском море и Восточном Средиземноморье вновь привлекла внимание к внутренним противоречиям Североатлантического альянса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии