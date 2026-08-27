⚡️Путин не будет атаковать НАТО, я здорово с ним поговорил — Трамп https://t.me/webmoney_dn/330838.
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⚡️Путин не будет атаковать НАТО, я здорово с ним поговорил — Трамп https://t.me/webmoney_dn/330838.
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