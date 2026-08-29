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Здание, в котором состоялось первое заседание Юрьевецкого городского Совета рабочих и солдатских депутатов

Здание, в котором состоялось первое заседание Юрьевецкого городского Совета рабочих и солдатских депутатов

Дом №42 на улице Советской в городе Юрьевце внешне выглядит неброско. Но именно здесь рождалась новая эпоха в истории города.

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